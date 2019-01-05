Мошенники под видом работодателей выманили у курянки 60 тысяч

Жительница Курска, пытаясь устроиться на работу, лишилась всех своих сбережений. Женщина хотела трудиться дома, поэтому искала вакансии, позволяющие работать удалённо через интернет. На одном из ресурсов она увидела предложение для тех, кто хотел пополнить свой бюджет без больших усилий. Необходимо было посещать различные сайты, заниматься коррекцией рейтинга брендов или отдельных групп товаров, ставить «лайки» и делать репосты. При этом в качестве одного из условий будущий работодатель обозначил платёжеспособность сотрудника. Женщина должна была подтвердить, что у неё есть деньги и временно перевести их на счёт компании. Незримый собеседник обещал, что сбережения всего лишь пройдут по счетам и сразу вернутся назад. Но больше своих денег – почти 60 тысяч рублей - курянка не увидела. Лжеработодатель перестал отвечать на звонки и E-mail, тогда потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск мошенников. Возбуждено уголовное дело - сообщили в УМВД.