поиск по сайту
 

    На курских дорогах задержаны 18 нетрезвых водителей

    Сегодня, 12:06
    На курских дорогах задержаны 18 нетрезвых водителей
    В прошедшие выходные сотрудники Курской Госавтоинспекции проверили водителей на трезвость. Проверку прошли не все. С 25 по 27 января в регионе были задержаны 18 водителей, находящихся в состоянии опьянения. 8 отказались от медосвидетельствования. Двое задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования. Сообщать о нетрезвых автомобилистах участников дорожного движения призывают по телефонам 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама