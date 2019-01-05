На курских дорогах задержаны 18 нетрезвых водителей

В прошедшие выходные сотрудники Курской Госавтоинспекции проверили водителей на трезвость. Проверку прошли не все. С 25 по 27 января в регионе были задержаны 18 водителей, находящихся в состоянии опьянения. 8 отказались от медосвидетельствования. Двое задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования. Сообщать о нетрезвых автомобилистах участников дорожного движения призывают по телефонам 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.



