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    Пациенты жалуются на нехватку мест в БСМП

    Сегодня, 14:37
    Пациенты жалуются на нехватку мест в БСМП
    В больнице скорой медицинской помощи Курска пациенты жалуются на нехватку мест в палатах. Людей размещают в коридорах. Используют резервные и списанные койки. Экстренных больных, доставленных ночью, кладут буквально на пол. Проблема существует уже не один год. По данным ТК "Такт", в БСМП 80 коек, а больных – более сотни. Одно из самых переполненных - отделение урологии. Комитету здравоохранения проблема известна. Урологическое отделение перегружено и в областной больнице. По словам заместителя председателя комитета здравоохранения Курской области Валерия Домекина, "в 2019-ом выделены дополнительные объемы медицинской помощи на Железнодорожную больницу. Это снизит нагрузку на БСМП. Кроме того, по данному профилю через систему обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациентов, будет работать частная клиника". По словам Домекина, попасть в частную клинику бесплатно можно будет по направлению врача. Правда, сколько предусмотрено таких коек, ответить не смогли. Не исключено, что улучшения произойдут исключительно на бумаге.

     

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