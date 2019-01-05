Курянка отметила вековой юбилей

Сегодня почтовики побывали в гостях у бывшей коллеги, ветерана Великой Отечественной войны, курянки Виктории Гостевой, которая накануне отметила 100-летний юбилей. Виктория Андреевна вместе с мужем воспитала четверых детей. Полвека отработала на почте. Первая запись в трудовой книжке датирована 1938 годом, последняя – 1988. Перерыв в трудовой биографии был сделан лишь на время оккупации фашистскими войсками Курска. После освобождения родного города женщина вернулась на почту, которой и посвятила всю свою жизнь.



