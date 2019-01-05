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    В Солнцевском районе на переезде трактор попал под пассажирский поезд

    Сегодня, 17:10
    В Солнцевском районе на переезде трактор попал под пассажирский поезд
    Сегодня в Курской области произошло очередное ДТП с участием железнодорожного транспорта. На переезде около села Зуевка Солнцевского района столкнулись пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва - Белгород», и погрузчик, пытавшийся преодолеть пути, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора. 38-летний водитель трактора получил ранения. Его доставили в больницу. Движение на этом участке пути восстановлено. По данным УМВД, задержка поезда составила 53 минуты.

     

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