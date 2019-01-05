Электробусы будут курсировать от Знаменского собора до проспекта Дериглазова

26 января в Курск прибыл первый электробус. Новый вид транспорта будет работать по маршруту «Знаменский собор – проспект имени Дериглазова». Сейчас бригада наладчиков проводит работы по комплектации электробуса отдельными элементами, проверке всех систем. Как рассказали в мэрии, троллейбус данной модели имеет современный дизайн, трёхдверный, дверные механизмы с функцией против защемления, обшит долговечными и легкими стеклопластиковыми панелями. Наличие аккумуляторных батарей позволяет ему обеспечить пробег на автономном ходе (без электропитания от контактной сети и подзарядки) до 20 км. Асинхронный тяговый двигатель позволяет экономить до 35% при потреблении электроэнергии.

Троллейбус низкопольный, оснащен откидным трапом и местом в салоне, оборудованном для размещения инвалидов в колясках. Оснащён современной системой безопасности, а также системой информирования пассажиров (динамиками, камерами для видеорегистрации, автокомпьютером с двумя мониторами для демонстрации информации пассажирам, с возможностью записи и воспроизведения информации на современных носителях. Салон оснащен комбинированным кондиционером с равномерным охлаждением всей площади. Кабина водителя отличается эргономичностью, панорамное лобовое стекло улучшает обзор водителя, имеется многофункциональная приборная панель. Напомним, в октябре 2018 года был заключен муниципальный контракт на приобретение по лизингу пяти электробусов.