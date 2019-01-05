Обед в курских школах обойдется в 60 рублей

В администрации Курска рассказали о том, как организовано питание детей в школах. В этом году в учебные заведения поступают блюда от семи «операторов питания». Как пояснил председатель городского комитета образования Сергей Белкин, при разработке меню предпочтение отдается свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. Готовую пищу выдают только после снятия пробы. Оценивает блюда комиссия из не менее трех человек: медработника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения. Сейчас бесплатное питание, которое субсидирует муниципалитет, в школах Курска получают 7300 детей. Это ребята из многодетных, малообеспеченных, социально незащищённых семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость обеда в школьной столовой - 60 рублей.