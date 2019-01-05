В Курске появится виртуальный концертный зал. Реализацию нацпроекта «Культура» обсудили на расширенном заседании коллегии регионального комитета по культуре. На претворение его в жизнь из федерального бюджета Курской области выделили более 400 млн рублей. В течение пяти лет в регионе предстоит сделать капитальный ремонт в 60 сельских учреждениях культуры, оснастить новыми инструментами, оборудованием и материалами для творчества 36 образовательных организаций. Будет создано 12 передвижных автоклубов, станет больше модельных библиотек.



