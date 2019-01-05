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    "Курские электрические сети" за счет потребителей планировали купить дорогие машины

    Сегодня, 11:53
    Прокуратура обнаружила, что АО «Курские электрические сети» при расчете тарифов на электроэнергию включило в затраты сомнительный пункт. Компания, снабжающая электричеством Курск, отнесла к затратам на поставку электроэнергии приобретение двух дорогостоящих автомобилей общей стоимостью 3 миллиона рублей. В надзорном ведомстве посчитали, что эта покупка никак не связана с производственной необходимостью и направлена лишь на капитализацию предприятия. По требованию прокуратуры региональный комитет по тарифам и ценам при расчете тарифов «Курских электрических сетей» на 2019 год исключил сумму на покупку автомобилей.

     

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