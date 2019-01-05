Благоустройство проспекта Дериглазова обещают завершить к маю. Об этом на заседании горсобрания заявил мэр Курска Николай Овчаров. "Благоустройство проспекта уже началось, оборудуют остановки общественного транспорта, будет сделано освещение, для чего установят 105 световых опор. Все работы планируется завершить в мае", - пояснил глава городской администрации. Также он рассказал, что в этом году начнется расселение жителей из домов на улице Бойцов 9-й дивизии. По словам Овчарова, расселят шесть бараков, которые находились на улице Бойцов 9-й дивизии и затрудняли строительство дороги. После расселения займутся обустройством проезжей части. Это поможет решить проблему с пробками на этом участке дороги.