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    Жительница Курчатова лишилась 20 тысяч рублей при продаже шубы

    Сегодня, 12:37
    Жительница Курчатова лишилась 20 тысяч рублей при продаже шубы
    54-летняя жительница Курчатова пострадала от действий мошенников. Женщина выставила на популярном интернет-ресурсе на продажу свою шубу. Ей позвонила незнакомка и предложила перевести задаток на карту. Дальше события развивались по отработанной схеме. Для перевода злоумышленница выманила у пострадавшей конфиденциальную информацию – номер кредитки, цифры проверочного кода и запустила процедуру перевода денег на свой счет. В результате у курянки похитили 20 тысяч рублей. Когда она поняла, что стала жертвой мошенницы, то обратился за помощью к сотрудникам полиции.
    По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. За мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
    Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: будьте бдительными при совершении различных сделок с помощью Интернет-ресурсов. Не доверяйте неизвестным лицам, которые выходят с предложениями о переводе денежных средств на банковскую карту. Тщательно перепроверяйте всю информацию и критически относитесь к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций и переводе средств. Помните - для перевода на карту денег средств необходимо знать только ее номер. Если просят назвать дополнительно какие-либо данные или пройти к банкомату, это мошенники.

     

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