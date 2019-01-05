Потепление принесет в Курскую область туман и дожди

В ближайшие сутки в Курской области ожидаются неблагоприятные погодные условия – второй день подряд предупреждает МЧС. По прогнозу Гидрометцентра завтра возможны осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер Юго-Восточный ночью 5-10, днем 7-12 м/с. Температура: - по области ночью 1-6º мороза, днем от 1º мороза до 4º тепла. Участников дорожного движения призывают соблюдать ПДД, избегать резких маневров и воздержаться от поездок в тумане.



