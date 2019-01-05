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    Потепление принесет в Курскую область туман и дожди

    Вчера, 15:46
    Потепление принесет в Курскую область туман и дожди
    В ближайшие сутки в Курской области ожидаются неблагоприятные погодные условия – второй день подряд предупреждает МЧС. По прогнозу Гидрометцентра  завтра возможны осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер Юго-Восточный ночью 5-10, днем 7-12 м/с. Температура: - по области  ночью 1-6º мороза, днем  от 1º мороза до 4º тепла. Участников дорожного движения призывают соблюдать ПДД, избегать резких маневров и воздержаться от поездок в тумане.

     

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