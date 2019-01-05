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    Курянин застрелил собаку, заподозрив ее в краже кур

    Вчера, 17:09
    Курянин застрелил собаку, заподозрив ее в краже кур
    Полиция ведет проверку по факту убийства собаки на территории СНТ «Мир» в Северо-Западном микрорайоне Курска. По предварительным данным, 62-летний владелец дачного участка застрелил животное из ружья. Как сообщает издание «ДДД», ссылаясь на неофициальные источники, мужчина посчитал, что именно соседская собака крадет его кур. Эту версию проверит полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Меж тем, в УМВД заявили, что оружие, из которого была застрелена собака, изъято. Выяснилось, что оно официально не зарегистрировано. Ранее мы рассказывали, убийство собаки запечатлели камеры видеонаблюдения. По данным зоозащитников, животное не проявляло агрессии. У собаки были хозяева, которые и обнаружили ее труп. 

     

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