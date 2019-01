"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в "Часе независимой музыки” Алексея Иванова прозвучит компиляция «Post-Punk-23».

1. Fyrce Muons - Erosion (Genedigaeth ‘1986)

2. Onyx - Call Of The Wild (Complete Works 1981–1983)

3. La Confirmation - Hemanésé sa bakik ("1983-1985")

4. You Suck! - The You Suck Chant (The You Suck Chant 7'' ‘1983)

5. Stickdog - Cure (Stickdog ‘1986)

6. God And The State - Purge (Ruins: The Complete Works Of God And The State’1985)

7. Nox - Assaut (Sessions 84/86 ‘1987)

8. The Scabs - Is This Life (V.A. – No Big Business’1981)

9. Sovjet War - The Nuthouse (No Big Business 2’1983)

10. Cardboards - Gravity's Still Working (Greatest Hits Volume Two ‘1981)

11. This Eternal Waiting - The Prize (The Prize / Love And Live Tombs 7'' ‘1986)

12. Kissed Air - Kariba (Kariba 7'' 1982)

13. Carsickness - Dream Factory (va - T.M.I. 015: A Compilation’1982)

14. Cybotron - The Line (Cosmic Cars 7" ‘1982)

15. Arumaruma - Simons Rap (V.A. – Unikum - Unabhängiges Berliner Musikmagazin - U1’1983)

16. European Sons - J'Elect-ricity (Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam’1983)

17. Nasmak - Origin and Whereabouts (4our Clicks’1982)

18. Van Kaye & Ignit - Whirlwind (V.A. – Colonial Vipers’1982)

19. Hardware - Rubberface (Rubberface 7" ‘1979)

20. Kein MenscH! - Wir Sind Erzogen (KeinMenscH!’1981)

21. Akira S & As Garotas Que Erraram - Eu Dirijo o Carro Bomba (VA - The Sexual Life of the Savages- Underground Post-Punk From São Paulo’2005)

22. Neue Sachlichkeit - Echoes (V.A. – No Big Business ‘1981)

23. The Colors Out Of Time - Mambo Girls Mambo (Rock Section 7'')

24. Heads on Sticks - Chinese Walls (Second Feed ‘1987)