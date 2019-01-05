Курянин ради водительских прав погасил долги по алиментам. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчину обязали перечислять четверть своего ежемесячного заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Нежелание платить алименты привели к тому, что у курянина образовалась задолженность в 73 тысячи рублей. Так как он даже не пытался погасить долги, пристав ограничил действие водительских прав. Чтобы продолжать ездить за рулем, мужчина оперативно нашел не только необходимые деньги для погашения долга, но и оплатил исполнительский сбор в 5 тысяч рублей.