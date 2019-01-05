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    В Горшечном из-за ОРВИ в детском саду ввели ограничения

    Сегодня, 08:08
    В Горшечном из-за ОРВИ в детском саду ввели ограничения
    Более 6 тысяч курян за минувшую неделю заболели ОРВИ и гриппом. В Роспотребнадзоре уточнили, что больше всего пациентов среди детей в возрасте 3-6 лет. Сезонный рост заболеваемости продолжается. Ограничительные мероприятия в связи с отсутствием детей по причине ОРВИ ввели в двух группах детского сада поселка Горшечное. Специалисты рекомендуют при первых симптомах вирусной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

     

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