В Горшечном из-за ОРВИ в детском саду ввели ограничения

Более 6 тысяч курян за минувшую неделю заболели ОРВИ и гриппом. В Роспотребнадзоре уточнили, что больше всего пациентов среди детей в возрасте 3-6 лет. Сезонный рост заболеваемости продолжается. Ограничительные мероприятия в связи с отсутствием детей по причине ОРВИ ввели в двух группах детского сада поселка Горшечное. Специалисты рекомендуют при первых симптомах вирусной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.