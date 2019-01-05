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    Прокуратура добивается от «Квадры» ремонта теплосети на Володарского

    Сегодня, 08:04
    Прокуратура добивается от «Квадры» ремонта теплосети на Володарского
    Прокурор Курска в судебном порядке добивается реконструкции ветхого участка тепловой сети на улицах Володарского и Мирная. По данным надзорного ведомства, участок внесли в инвестиционную программу курского филиала «Квадры» на 2018 год, однако реконструкцию теплоэнергетики так и не провели. Это стало поводом для обращения прокурора города в суд. Теплоэнергетики оперативно отреагировали на сообщение, пояснив, что работы были разделены на два этапа. Первый завершили в прошлом году, а второй предстоит в этом. В пресс-службе компании рассказали, что на участке между Можаевской и Мирной заменят более полутора километра трубопровода.

     

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