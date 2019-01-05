Прокуратура добивается от «Квадры» ремонта теплосети на Володарского

Прокурор Курска в судебном порядке добивается реконструкции ветхого участка тепловой сети на улицах Володарского и Мирная. По данным надзорного ведомства, участок внесли в инвестиционную программу курского филиала «Квадры» на 2018 год, однако реконструкцию теплоэнергетики так и не провели. Это стало поводом для обращения прокурора города в суд. Теплоэнергетики оперативно отреагировали на сообщение, пояснив, что работы были разделены на два этапа. Первый завершили в прошлом году, а второй предстоит в этом. В пресс-службе компании рассказали, что на участке между Можаевской и Мирной заменят более полутора километра трубопровода.