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    Оштрафован директор «Курскводоканала»

    Сегодня, 08:06
    Оштрафован директор «Курскводоканала»
    По требованию прокурора директор «Курскводоканала» привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. По закону годовой объем закупок, которые заказчик может осуществить у единственного поставщика, не должен превышать 5% совокупного годового объема закупок. Однако предприятие превысило этот порог на сумму более 10 миллионов рублей. Это стало поводом для возбуждения в отношении директора «Курскводоканала» дела об административном правонарушении. На основании постановления прокурора антимонопольный орган привлек его к штрафу в 30 тысяч рублей.

     

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