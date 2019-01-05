Оштрафован директор «Курскводоканала»

По требованию прокурора директор «Курскводоканала» привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. По закону годовой объем закупок, которые заказчик может осуществить у единственного поставщика, не должен превышать 5% совокупного годового объема закупок. Однако предприятие превысило этот порог на сумму более 10 миллионов рублей. Это стало поводом для возбуждения в отношении директора «Курскводоканала» дела об административном правонарушении. На основании постановления прокурора антимонопольный орган привлек его к штрафу в 30 тысяч рублей.



