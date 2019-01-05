Ансамбль танца Игоря Моисеева провел новые выступления в российской столице
Сегодня, 07:31
Январь артисты Балета Игоря Моисеева провели «с огоньком» - представили москвичам феерическое шоу, посвященное великому Мастеру и его дню рождения. Выступления состоялись на сцене Большого театра (13-14 января) и Концертного зала имени Чайковского (20-21 января). Чтобы увидеть всемирно известные композиции, которые по праву считаются собранием сочинений народных танцев, поклонники коллектива приезжали из самых отдаленных уголков страны.
В последнее время жизнь коллектива стала особенно насыщенной и яркой. Это во многом благодаря поддержке «Газпромбанка», в руководстве которого, по словам художественного руководителя ансамбля Елены Щербаковой, «понимают: ансамбль Моисеева – достояние не только России, но и мира».
У «моисеевцев» на наступивший год – множество планов, строить которые начинал еще бессменный руководитель ансамбля. Если «звезды сойдутся», а Газпромбанк не оставит своих благотворительных инициатив, удастся поставить и «Огневушку-Поскакушку» по сказам Павла Бажова, и «Петрушку» на музыку Игоря Стравинского.