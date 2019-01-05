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    В администрации Курской области прокомментировали звонки о "минировании"

    Сегодня, 12:07
    В администрации Курской области прокомментировали звонки о
    Телефонный массовый терроризм вернулся в Курск: повторяются события 2017 года, когда за один день в десятки госучреждений и больших торговых центров поступили звонки о заложенных бомбах. К счастью, тогда сообщения не подтвердились. Сегодня утром в Курске так же был эвакуирован ряд объектов. В их числе, городская администрация, гостиница «Центральная», Дворец пионеров и школьников. В администрации Курской области уже прокомментировали ситуацию. По словам замгубернатора, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, введен режим «Повышенная готовность».
    «С утра стали поступать ложные звонки. Все службы оперативно отреагировали. После проведения проверочных мероприятий, угрозы не подтвердились. Просим курян сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к этой ситуации и помнить, что телефонный терроризм - уголовно наказуемое преступление», - подчеркнул Горбунов.
     
     
    Фото "46ТВ"

     

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