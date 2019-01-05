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    В Курске на "зебре" сбили ребёнка

    Сегодня, 12:53
    В Курске на
    Накануне вечером в Курске на "зебре" сбили ребенка. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в седьмом часу 29 января возле дома №5 по проезду Светлый. 27-летняя женщина за рулем 15-й двигалась от улицы Карла Маркса в сторону Олимпийской, в пути она допустила наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила ранение.
    Добавим, это не единственное происшествие на курских дорогах с участием пешеходов, которое зарегистрировали 29 января. Еще одно ДТП так же вечером произошло на 3-й Пушкарной. "Мерседес" сбил 80-летнего мужчину, который двигался по проезжей части. В Курчатовском районе под колёсами "Киа Спектра" оказался 16-летний подросток. Он переходил дорогу по "зебре". Пострадавшего доставили в медучреждение. 

     

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