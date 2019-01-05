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    Сегодня утром под Курском в столкновении "Лады" и "Хендая" погибла женщина

    Сегодня, 13:08
    Сегодня утром под Курском в столкновении
    Сегодня утром в Курской области ДТП унесло жизнь 59-летней женщины. Авария произошла на 29-м километре автодороги «Солнцево — Дубовец». По данным регионального УМВД, водитель "Лады Гранты" двигался в сторону поселка Солнцево. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Хендай Крета". Пассажирка "Лады" от полученных ранений скончалась на месте. Травмы получили водитель "Гранты" и два пассажира "Хендая". Выясняются обстоятельства и причины аварии.

     

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