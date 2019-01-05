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    В Курской области снова обещают дожди и гололедицу

    Сегодня, 13:46
    В Курской области снова обещают дожди и гололедицу
    Пришедшее в Курскую область тепло принесло с собой осадки и туман. Такая погода сохранится и в ближайшие сутки - предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра. Ночью ожидается дождь, завтра будет моросить. На дорогах гололедица, местами гололед и туман. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. В ночные часы от нуля до 5 градусов мороза, завтра до +2. Спасатели призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными, сбрасывать скорость и избегать резких манёвров.

     

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