В Курской области снова обещают дожди и гололедицу

Пришедшее в Курскую область тепло принесло с собой осадки и туман. Такая погода сохранится и в ближайшие сутки - предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра. Ночью ожидается дождь, завтра будет моросить. На дорогах гололедица, местами гололед и туман. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. В ночные часы от нуля до 5 градусов мороза, завтра до +2. Спасатели призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными, сбрасывать скорость и избегать резких манёвров.



