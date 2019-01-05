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    Свои посты покидают замгубернатора и глава комитета образования

    Сегодня, 14:41
    Свои посты покидают замгубернатора и глава комитета образования
    Сегодня врио губернатора Роман Старовойт подписал два распоряжения, касающиеся кадров администрации Курской области. Людмила Гребенькова освобождена от должности заместителя губернатора Курской области. Также от временного исполнения обязанностей председателя областного комитета образования и науки освобождена Екатерина Харченко. С 31 января она будет работать в должности заместителя губернатора Курской области. Исполнение обязанностей председателя комитета образования и науки возложено на Светлану Шевелеву.

     

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