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    В Курской области появился парк "Патриот"

    Сегодня, 08:01
    В Курской области появился парк
    В зенитной ракетной бригаде в поселке Маршала Жукова Курского района появились объекты филиала парка «Патриот». Как рассказали представители Западного военного округа, на приказарменных территориях установили на постаменты зенитно-ракетные комплексы, стоящие на вооружении подразделений ПВО в разные года: «Оса», «Куб», «Круг», «Шилка», «Стрела -10», зенитная пушка «С-60». В ближайшее время планируется также поставить на постамент и включить в список объектов парка зенитный пулемет «ЗУ-23». На территории парка будут проводиться выставки современных образцов вооружения, военно-исторической фортификации и исторической техники, а также экспонатов, найденных в ходе акции «Вахта памяти».

     

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