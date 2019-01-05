В Курской области появился парк "Патриот"

В зенитной ракетной бригаде в поселке Маршала Жукова Курского района появились объекты филиала парка «Патриот». Как рассказали представители Западного военного округа, на приказарменных территориях установили на постаменты зенитно-ракетные комплексы, стоящие на вооружении подразделений ПВО в разные года: «Оса», «Куб», «Круг», «Шилка», «Стрела -10», зенитная пушка «С-60». В ближайшее время планируется также поставить на постамент и включить в список объектов парка зенитный пулемет «ЗУ-23». На территории парка будут проводиться выставки современных образцов вооружения, военно-исторической фортификации и исторической техники, а также экспонатов, найденных в ходе акции «Вахта памяти».