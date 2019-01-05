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    Руководство Курска и области прокатилось на общественном транспорте

    Вчера, 15:40
    Руководство Курска и области прокатилось на общественном транспорте
    Сегодня в администрации Курской области провели совещание по общественному транспорту. Как прокомментировал врио губернатора Роман Старовойт, чтобы иметь полное представление о ситуации, он вместе с двумя своими заместителями и главой Курска Николаем Овчаровым проехал на четырех видах транспорта от железнодорожного вокзала до Красной площади. "Мы проехали на маршрутке, ПАЗике, трамвае и троллейбусе", — рассказал Старовойт. По его словам, таким образом оценили, как убираются остановки. "Обзор показал, что штаб по зимнему содержанию полностью не справляется, есть проблемы с остановками и пешеходными переходами, хотя снегопад прекратился несколько дней назад. Из-за плюсовой температуры образовалась снежная каша. Также у нас устаревшая система общественного транспорта, нет грамотно проработанной маршрутной сети, она хаотично складывалась годами, не соответствует современным требованиям. Я уверен, что нам необходимо сохранить и развивать трамвайную сеть. С ростом автомобилизации будут появляться пробки, и нужна развитая транспортная сеть. На сегодня состояние подвижного состава разное, порадовал троллейбус, а к маршруткам есть множество вопросов", - сообщил врио губернатора.
     
    Фото "46ТВ", по материалам "Курской правды"

     

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