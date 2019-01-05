В Курске планируют благоустроить 4 парка

Комиссия утвердила список курских дворов, которые приведут в порядок в этом году по программе "Формирование современной городской среды". В 53 дворах за счет бюджета заасфальтируют пешеходные дорожки, установят урны, скамейки и организуют освещение. Если жильцы дома пожелают дополнительно обустроить во дворе парковку или детскую площадку, сделать это можно на условиях софинансирования. Жителям, которые примут решение о проведении в своем дворе подобных работ, нужно внести не менее 10% от общей суммы затрат на их производство. Разработать проектно-сметную документацию и дизайн-проекты курянам помогут специалисты «Центра архитектуры и градостроительства Курска» - пояснили в мэрии. Кроме того, в рамках реализации проекта реконструкции подвергнутся 4 объекта: два новых - Пролетарский сквер и территория, прилегающая к Ермошкину озеру, а также парк КЗТЗ и сквер Героев 16-й воздушной армии, первая очередь работ по благоустройству которых выполнили в 2018 году. До 20 февраля дизайн-проекты благоустройства городских парков и скверов вынесут на общественные обсуждения.



