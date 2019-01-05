На тысячу курян приходится 1700 "квадратов" торговых площадей

На тысячу жителей Курска приходится 1700 квадратных метров торговых площадей - сообщает 46 ТВ со ссылкой на зампредседателя регионального комитета потребительского рынка Веру Дьяконову. По области эта цифра чуть меньше - 1100 "квадратов" на тысячу человек. Одна из иностранных компаний провела исследования и пришла к выводу, что по количеству торговых площадей на душу населения Курск заметно опережает не только соседние, но и столичные регионы.