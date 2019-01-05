Сбербанк и РЭЦ заключили соглашение о сотрудничестве и запустили акселератор для несырьевых экспортеров

Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.





Соглашение предусматривает совместную работу сторон над созданием Экспортного акселератора - программы поддержки и развития экспортеров, направленной на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта компаний, зарегистрированных на территории Российской Федерации.





Сразу после торжественной церемонии подписания Соглашения состоялась пресс-конференция, в которой в режиме видеосвязи смогли принять участие представители региональных СМИ. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев рассказали журналистам о совместной акселерационной программе развития экспортных компетенций на базе онлайн-платформы «Банк бизнес-партнеров».





По каждому участнику акселератора будет определена экспортная зрелость и составлен индивидуальный план действий. Навигатором-помощником в прохождении акселерации выступит менеджер Сбербанка, непосредственно услуги будет оказывать Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.





Экспортная акселерация станет доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформ «Банк бизнес-партнеров» – bankofpartners.com. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Ее цель — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также создание условий «бесшовного» выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.





- Сбербанк готов помочь начать экспортную деятельность тем российским предприятиям, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке, - рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. - По нашим данным, примерно 50 тыс. компаний, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка, имеют мощный, но нереализованный экспортный потенциал. Для его реализации и развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД, частью которой призван стать и наш совместный с РЭЦ акселератор.





Напомним, что в сентябре Сбербанк и РЭЦ подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в целях развития экспортной деятельности российских организаций.





- Мы делаем особый акцент на массовом вовлечении малого и среднего предпринимательства в экспортный бизнес, - считает Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. - Изучив лучшие мировые практики, мы запускаем собственные акселерационные проекты, первый из которых – со Сбербанком. Акселерационные программы позволят адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты, и самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность. Одна из ценностей РЭЦ заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется бизнесу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным.