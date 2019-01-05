В Курске задержали серийных автоворов

Полиция задержала троих жителей села Дьяконово, их подозревают в серии краж из автотранспорта. Злоумышленники за несколько ночей совершили около 10 преступлений в Сеймском округе Курска и Курском районе. В каждом дворе они искали незапертые или не оборудованные сигнализацией автомобили. Добычей злоумышленников становились автомагнитолы, регистраторы, навигаторы и другое имущество, которое владельцы оставляли в салоне на ночь. Со слов свидетелей полицейские выяснили, что фигуранты передвигались на ВАЗовской классике. Помогли отыскать машину автоворов камеры наблюдения, расположенные вблизи мест преступлений. Вскоре автомобиль нашли, молодых людей задержали. В салоне и багажнике полицейские обнаружили много чужого имущества. Часть похищенного злоумышленники успели продать. Не исключено, что преступлений было больше. Криминальному трио грозит до 5 лет лишения свободы.