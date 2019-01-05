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    "Динамо" на выезде обыграло турецкий "Фенербахче"

    Сегодня, 11:40
    В среду курское «Динамо» в напряжённом поединке обыграло турецкий «Фенербахче». Встреча группового этапа женской Евролиги проходила в Стамбуле и завершилась победой курянок со счётом 75:71. Команда Лукаса Мондело одержала 11-ю победу со старта турнира и досрочно заняла 1-е место в группе «В». Лучшими в этой игре стали Эпифания Принц, на её счету 17 очков. Брианна Стюарт остановилась в шаге от дабл-дабла — 33 очка и 9 подборов. В следующем матче Евролиги 6 февраля «Динамо» примет на своём паркете венгерский «Шопрон». А до этого, уже в воскресенье курянки отправятся в подмосковный Ногинск на игру со «Спартаком» в рамках российской регулярки. 

     

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