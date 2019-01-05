Школы должны перейти на одну смену до 2025 года

До 2025 года все курские школы должны перейти на одну смену. Эту задачу озвучили сегодня на заседании администрации области. Решаться она будет за счет строительства новых учебных заведений. В этом году планируется достроить новую школу на тысячу мест в Железногорске и на проспекте Клыкова Курска. Врио губернатора Роман Старовойт настаивает, чтобы эти учебные заведения к 1 сентября. Еще один больной вопрос — состояние 11-ой школы в Курске. Она признана аварийной, здание не работает уже несколько лет. Сейчас в ней 76 учеников, они ходят на уроки в соседние школы. «Реконструкция этого здания — дорого и нецелесообразно», — отметил Старовойт. «Постройка 1936 года», — уточнил мэр Курска Николай Овчаров. В общем, школу будут сносить. К 2023 году запланировано строительство новой на 600 мест.



