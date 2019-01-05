поиск по сайту
 

    На парковке торгового центра водитель сбил пешехода и уехал

    Сегодня, 11:56
    На парковке торгового центра водитель сбил пешехода и уехал
    В Железногорске на парковке торгового центра водитель сбил пешехода и уехал. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 3 часа ночи 30 января возле дома №18 по улице Воинов-интернационалистов. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по стоянке, допустил наезд на 33-летнего мужчину. Пострадавший обратился в больницу. Водитель с места происшествия скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148) 7-11-02.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама