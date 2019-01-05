В Железногорске на парковке торгового центра водитель сбил пешехода и уехал. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 3 часа ночи 30 января возле дома №18 по улице Воинов-интернационалистов. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по стоянке, допустил наезд на 33-летнего мужчину. Пострадавший обратился в больницу. Водитель с места происшествия скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148) 7-11-02.



