В этом году отремонтируют дороги на улицах Энгельса и Сумская

В Курске на общественном обсуждении проекта «Безопасные и качественные дороги» огласили список улиц, проезжая часть которых в ближайшее время преобразится. Главные критерии, по которым отбирались нуждающиеся в реконструкции дороги, - их значение для города и наличие общественного транспорта, загруженность, наличие рядом крупных социальных объектов. Первоначальный список сформирован. Его еще будут пополнять. Еще ведется обсуждения, какие дороги отремонтируют в первую очередь, поскольку проект рассчитан до 2024 года. По предварительным данным, в первый этап войдут улицы 8-го марта, Энгельса, Сумская. Кроме того, в списке нуждающихся в ремонте улицы Аэропортовская, Большевиков, Бочарова, 1-й,2-й и 3-й Весенний проезд, Гремяченская, проспект Дружбы, Запольная, Звездная, Ильича, Интернациональная, Косухина, Литовская, Магистральный проезд (1-й и 2-ой участки), Майский бульвар, 1-ая Моква, 2-я Новоселовка, 2-я Рабочая, Республиканская, Союзная, Станционная, Суворовская, проспект Хрущева, Хуторская, Цюрупы, проспект Энтузиастов. В планах реконструкции - ямочный ремонт, приведение в порядок канализационных колодцев, замена бордюров и, если необходимо, полностью асфальтового покрытия.



