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    В Курске из-за гололеда резко выросло число уличных травм

    Сегодня, 14:19
    В Курске из-за гололеда резко выросло число уличных травм
    Из-за резкого потепления тротуары Курска превратились в сплошной каток. Всё больше горожан получают травмы на скользких улицах. Количество случаев увеличилось в два раза. С 29 по 31 января за помощью к медикам обратились 40 курян. За минувшие сутки зарегистрировано 22 случая. Все они приходятся на Курск. При этом в среднем обычно за день бывает порядка 10 обращений, связанных с травматизмом на скользких улицах, - уточнили в Центре медицины катастроф.

     

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