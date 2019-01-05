В Курске из-за гололеда резко выросло число уличных травм

Из-за резкого потепления тротуары Курска превратились в сплошной каток. Всё больше горожан получают травмы на скользких улицах. Количество случаев увеличилось в два раза. С 29 по 31 января за помощью к медикам обратились 40 курян. За минувшие сутки зарегистрировано 22 случая. Все они приходятся на Курск. При этом в среднем обычно за день бывает порядка 10 обращений, связанных с травматизмом на скользких улицах, - уточнили в Центре медицины катастроф.



