В Курскую область завезли корь

В Курской области в январе зафиксировали два случая заболевания корью. Оба случая завозные, то есть куряне заразились корью, находясь в других регионах. Оба заболевших - взрослые люди, не имеющие прививок от этого заболевания, - уточнили в Роспотребнадзоре. Напомним, что на Украине ситуация с корью неблагополучная. Заболевших - более 12 тысяч человек, из них только за последний месяц шесть человек скончались. Корь - заразное заболевание. При отсутствии иммунитета риск заражения при контакте с больным человеком достигает 95%.