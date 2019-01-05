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    В Курскую область завезли корь

    Сегодня, 14:27
    В Курскую область завезли корь
    В Курской области в январе зафиксировали два случая заболевания корью. Оба случая завозные, то есть куряне заразились корью, находясь в других регионах. Оба заболевших - взрослые люди, не имеющие прививок от этого заболевания, - уточнили в Роспотребнадзоре. Напомним, что на Украине ситуация с корью неблагополучная. Заболевших - более 12 тысяч человек, из них только за последний месяц шесть человек скончались. Корь - заразное заболевание. При отсутствии иммунитета риск заражения при контакте с больным человеком достигает 95%. 

     

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