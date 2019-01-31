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    В мэрии рассказали, куда пропала снегоплавильная установка

    Сегодня, 08:23
    В мэрии рассказали, куда пропала снегоплавильная установка
    Нашлась снегоплавильная установка, которая исчезла с Красной площади нашего города. 30 январяврио губернатора Роман Старовойт пообещал выяснить, куда пропала чудо-машина. Спустя сутки мэрия отчиталась: мол, после пробного запуска на Красной площади машину решено было переместить на охраняемую территорию ООО «Благоустройство», где она продолжает работать в тестовом режиме. Кстати, в тестовом режиме установка работает уже почти месяц.

     

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