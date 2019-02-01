Сумма затрат на ремонт памятника Ленину возмутила курян

Куряне на площадке Сhange.org опубликовали петицию , адресованную мэру города и врио губернатора Курской области, с просьбой адекватно оценить стоимость ремонта памятника Ленину на Красной площади. Городские власти намерены потратить на реставрацию постамента почти 10 млн рублей. Бюджет на реставрацию памятника был утверждён большинством голосов.





"Эта цена явно завышена и необходимо провести гласную и профессиональную оценку действительной стоимости реставрации памятника! Помогите сохранить курский бюджет и деньги налогоплательщиков на более важные вещи для города!" - говорится в петиции.

Председатель горкомитета ЖКХ Сергей Цуканов объяснил, почему многомиллионный ремонт необходим.





Сергей Цуканов: "Скульптура В. И. Ленина в Курске признана одним из лучших изображений вождя в «Лениниане». Она действительно хорошо сохранилась, однако гранитный постамент, на котором установлена скульптура, и прилегающая к нему площадка, также вымощенная гранитом, с тех пор сильно обветшали".





В соцсетях тем временем поднялась волна негодования. Горожане призывают потратить эти деньги на детские сады, обветшавшие городские больницы, на переселение из ветхого и аварийного жилья.