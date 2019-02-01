поиск по сайту
 

    Сумма затрат на ремонт памятника Ленину возмутила курян

    Сегодня, 09:16
    Сумма затрат на ремонт памятника Ленину возмутила курян
    Куряне на площадке Сhange.org опубликовали петицию, адресованную мэру города и врио губернатора Курской области, с просьбой адекватно оценить стоимость ремонта памятника Ленину на Красной площади. Городские власти намерены потратить на реставрацию постамента почти 10 млн рублей. Бюджет на реставрацию памятника был утверждён большинством голосов.

    "Эта цена явно завышена и необходимо провести гласную и профессиональную оценку действительной стоимости реставрации памятника! Помогите сохранить курский бюджет и деньги налогоплательщиков на более важные вещи для города!" - говорится в петиции.
    Председатель горкомитета ЖКХ Сергей Цуканов объяснил, почему многомиллионный ремонт необходим. 

    Сергей Цуканов: "Скульптура В. И. Ленина в Курске признана одним из лучших изображений вождя в «Лениниане». Она действительно хорошо сохранилась, однако гранитный постамент, на котором установлена скульптура, и прилегающая к нему площадка, также вымощенная гранитом, с тех пор сильно обветшали".

    В соцсетях  тем временем поднялась волна негодования. Горожане призывают потратить эти деньги на детские сады, обветшавшие городские больницы, на переселение из ветхого и аварийного жилья. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама