На пешеходном переходе в центре Курска пассажирский ПАЗ сбил девушку

На пешеходном переходе в центре Курска в четверг, 31 января сбили девушку. Авария случилась на площади Перекальского. Подробности происшествия рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев.

Александр Мальцев: «В 20 часов 10 минут водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Ямская в сторону улицы Ленина. При проезде перекрёстка на площади Перекальского напротив дома №108 по улице Ленина сбил 18-летнюю девушку, которая перехродила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автобуса. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Водитель был трезв. Степень виновности участников ДТП установят после проверки, так как водитель утверждает, что въезжал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и заканчивал его проезд».