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    На пешеходном переходе в центре Курска пассажирский ПАЗ сбил девушку

    Сегодня, 11:20
    На пешеходном переходе в центре Курска пассажирский ПАЗ сбил девушку
    На пешеходном переходе в центре Курска в четверг, 31 января сбили девушку. Авария случилась на площади Перекальского. Подробности происшествия рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев.
     
    Александр Мальцев: «В 20 часов 10 минут водитель, управляя автобусом  ПАЗ, двигался по улице Карла Маркса  со стороны улицы Ямская в сторону улицы Ленина. При проезде перекрёстка на площади Перекальского напротив дома №108 по улице Ленина сбил 18-летнюю девушку, которая перехродила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автобуса. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Водитель был трезв. Степень виновности участников ДТП установят после проверки, так как водитель утверждает, что въезжал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и заканчивал его проезд». 

     

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