С 1 февраля детский сад «Лучик» стал муниципальным
Сегодня, 12:02
Скандально известный частный детский сад «Лучик» прекратил своё существование. С 1 февраля это муниципальный детсад. У дошкольного образовательного учреждения теперь также новая заведующая. С прежним руководителем Еленой Котовой расстались. Она, кстати, накануне присутствовала при описи имущества, которую провели представители мэрии. По предварительной договорённости с курской администрацией, часть имущества попечителями «Лучика» передана в безвозмездное пользование городу. Как пишет 46ТВ, возможно, мебелью, сантехникой и плитами частное дошкольное учреждение частично погасит миллионный долг по аренде, который накопился за последние месяцы и стал причиной судебного разбирательства и дальнейшего выселения «Лучика» из муниципальных помещений. Напомним, скандалы с выселением «Лучика» длились больше года. В январе Арбитражный суд Воронежа постановил выселить из муниципальных помещений частный детсад. Подчёркивалось, что зменение статуса учреждения не отразится на персонале и детях: работники и малыши сохранят свои места, более того исло мест для детей увеличится. Также в садике планируют сделать ремонт и усилить меры безопасности. Пока же детей и воспитателей не «выгонят на улицу». Им временно предложат другие дошкольные учреждения.