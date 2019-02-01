Убийца Юлии Андреевой из железногорска отправится за решётку на 11 лет

31 января железногорский суд вынес приговор 31-летнему жителю Курской области Александру Ковалёву, обвиняемому в убийстве 25-летней Юлии Андреевой из Железногорска. Подробности этого громкого дела широко освещались в СМИ. Убуйство произошло в сентябре 2016 года. Девушку задушили, тело вывезли в лес и сожгли. Подозреваемого установили почти сразу, но свою вину он отрицал. С целью подтверждения версии следствия проведено более 30 экспертиз, материалы дела составили 8 томов.

По версии следствия, 14 сентября 2016 года Ковалёв с двумя двоюродными братьями в одном из кафе города горняков, познакомился с Юлией Андреевой. После непродолжительного совместного времяпрепровождения братья направились к себе домой, а Ковалёв с Андреевой отправились к нему в гости. - Затем осуждённый на почве внезапно возникшей личной неприязни задушил девушку, - рассказали СУ СК по Курской области.

После этого Ковалёв на своей машине отвёз труп в лесопосадку в районе 62 километра автодороги «Тросна-Калиновка», облил соляркой и сжёг, чтобы скрыть следы преступления.

Юлия Андреева числилась пропавшей без вести до тех пор, пока её обгоревшее тело не обнаружили. Это произошло 22 сентября в лесополосе Дмитриевского района.

Расследование этого дела шло долго. Обвиняемый не признал свою вину и в суде, сообщив, что девушка умерла сама, а он лишь сжёг тело, испугавшись случившегося. Прокурор просил суд назначить наказание в виде 13 лет колонии. Суд в итоге назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.