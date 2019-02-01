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    Роман Старовойт объяснил, с чем связано понижение прожиточного минимума в Курской области

    Сегодня, 15:06
    Роман Старовойт объяснил, с чем связано понижение прожиточного минимума в Курской области
    Роман Старовойт объяснил, с чем связано понижение прожиточного минимума в Курской области.
    Напомним, распоряжением врио губернатора от 29 января прожиточный минимум уменьшен для всех категорий граждан. 
    Для трудоспособного населения прожиточный минимум сократился на 213 рублей, и составляет  9741 рубль, для пенсионеров уменьшение произошло на 130 рублей, новый минимум – 7577 рублей, для детей – 8923 рубля (уменьшение на 415 рублей). 
    В среднем прожиточный минимум сократился на 222 рубля и составляет 9058 рублей.
    "Такие изменения носят сезонный характер и связаны со снижением рыночной стоимости продуктов в четвёртом квартале года. Используя статистические данные, мы были вынуждены утвердить такой минимум. Это не отразится на размере заработной платы и различных выплат", - пояснил Старовойт.  
    По информации пресс-службы администрации Курской области,  из 42 наименований продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, произошло снижение цен на следующие продукты: морковь – на 34,2 %, яблоки – на 33,1 %, свёкла – на 29,4 %, картофель – на 28,6 %, виноград – на 14,3 %, лук репчатый – на 4,7 %, бананы – на 2,6 %, перец молотый – на 1,8 %, сельдь солёная – на 1,5 %, чай черный байховый – на 1,3 %, горох – на 1 %.

     

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