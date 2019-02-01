Курский соцстрах в прошлом году перевыполнил план по обеспечению курских инвалидов техсредствами реабилитации

Курский соцстрах в прошлом году перевыполнил план по обеспечению курских инвалидов костылями и колясками, заявила на пресс-конференции руководитель Курского регионального отделения Фонда социального страхования Нина Ткачёва, подводя итоги деятельности организации за прошлый год. По её словам, на учёте в отделении Фонда находится 14 тысяч инвалидов. В 2018-м они подали более 20 тысяч заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации. По обеспечению креслами-колясками годовой план выполнен почти на 180%,тростями и костылями — более чем на 180%, телевизорами с телетекстом – на 200%. Процедуры закупок технических средств реабилитации для обеспечения льготных категорий граждан в 2019 году начались в ноябре 2018-го. Поэтому обеспечение началось уже в январе. Ткачёва также сообщила, что в этом году Курск станет пилотной площадкой для реализации проекта «Цифровая компенсация за самостоятельно приобретённые средства реабилитации». Это позволит курянам более оперативно и без каких либо проблем получать компенсацию расходов. Сегодня, 15:34 К списку новостей