Курские иконописцы создадут копию поврежденной боевиками иконы XIII века

Иконописцы школы при Свято-Троицком храме Курска создадут копию повреждённой боевиками иконы XIII века с изображением священномучеников Сергия и Вакха. Работа будет проводиться для горного монастыря, названного во имя этих святых и расположенного в горном сирийском городке Маалюля в пригороде Дамаска. Мастера уже собирают информацию о первоначальном облике иконы. В 2013 году боевики запрещённой в России организации "Джебхат ан-Нусра" захватили Маалюлю. В частности, пострадала древняя христианская церковь Святых Сергия и Вакха – экстремисты похитили либо уничтожили её иконы, в том числе написанный в XIII веке образ Сергия и Вакха, находившийся при входе в монастырский храм. В середине апреля 2014 года Маалюля была освобождена сирийской регулярной армией и союзными ей отрядами.

Как отметили в пресс-службе администрации Курской области, начало работ по созданию копии известной иконы было анонсировано во время визита члена совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Татьяны Полосковой. Решение о проведении реставрации именно в Курской области было принято "Евразийским народным союзом", который в дальнейшем займется и финансированием проекта, и доставкой иконы в Сирию.