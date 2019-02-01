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    Курское МЧС выпустило ролик о правилах поведения на снежной горке

    Сегодня, 16:34
    Курское МЧС выпустило ролик о правилах поведения на снежной горке
    Впереди – выходные. Многие будут проводить своё свободное время на снежных и ледяных горках.  Курское МЧС выпустило ролик о том, что можно и чего нельзя делать на ледяной или снежной горке, если хотите вернуться домой с позитивным настроем, а не с травмами. Он доступен на официальной странице регионального МЧС в соцсети ВКонтакте.  Очень познавательный ролик не только для детей, но и для взрослых, - гласит подпись к видеозаписи. Надо сказать, что власти недавно взялись организовать безопасный отдых аналогичного вида в парке Пионеров и на Ермошкином озере. Кстати, до второго места дело пока так и не дошло, поэтому горки там продолжают оставаться потенциально опасными, особенно для представителей подрастающего поколения. Так что ролик обязателен к просмотру! 

     

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