Курское МЧС выпустило ролик о правилах поведения на снежной горке
Сегодня, 16:34
Впереди – выходные. Многие будут проводить своё свободное время на снежных и ледяных горках. Курское МЧС выпустило ролик о том, что можно и чего нельзя делать на ледяной или снежной горке, если хотите вернуться домой с позитивным настроем, а не с травмами. Он доступен на официальной странице регионального МЧС в соцсети ВКонтакте. Очень познавательный ролик не только для детей, но и для взрослых, - гласит подпись к видеозаписи. Надо сказать, что власти недавно взялись организовать безопасный отдых аналогичного вида в парке Пионеров и на Ермошкином озере. Кстати, до второго места дело пока так и не дошло, поэтому горки там продолжают оставаться потенциально опасными, особенно для представителей подрастающего поколения. Так что ролик обязателен к просмотру!