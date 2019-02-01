В Курск на лыжный праздник съедутся олимпийские чемпионы

24 февраля на трассе в Мокве, в парке Солянка, в честь Дня защитника Отечества состоится лыжный праздник. Там пройдут любительские соревнования по лыжным гонкам.

В качестве почётных гостей уже подтвердили свое участие Олимпийские чемпионы, чемпионы мира по лыжным гонкам и биатлону. В Курск приедут Анатолий Алябьев, Антон Шипулин, Иван Черезов, Алексей Петухов. Всех любителей спорта приглашают встать на лыжи и принять участие в гонке на 9 километров. Также предусмотрены соревнования для самых маленьких и шоу-эстафета. Всем желающим необходимо зарегистрироваться. Дополнительная информация будет размещена в соцсетях, на сайте администрации, в СМИ и на информационных плакатах. В перспективе планируется сделать эти соревнования ежегодными.

Вместе с курянами выйдет на старт и сам врио губернатора Роман Старовойт. После гонки запланировано общение с участниками.