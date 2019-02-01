Курян приглашают на семейную комедию «Детки напрокат»

В воскресенье курян приглашают в Драмтеатр. В 13.00 там в рамках проекта «Кино в театре» покажут семейную комедию «Детки напрокат». Категория 12+.





Народная мудрость гласит, что яблоко от яблони падает недалеко, однако наши герои готовы с этим поспорить: 10-летняя Венера и 10-летний Макс не похожи на своих родителей-одиночек так, словно их подменили в роддоме. Венера, весёлая бунтарка, доставляет кучу хлопот своей правильной и немного скучной матери-юристу Ульяне. Макс же, наоборот, вынужден вести себя как взрослый и опекать безалаберного и инфантильного отца Костю, который далёк от реальности и большую часть своего времени посвящает интернет-блогу. Когда напряжение становится невыносимым, обе пары обращаются за помощью к семейному психотерапевту, который даёт им неожиданный совет: родителям нужно поменяться детьми, пожить с чужим ребёнком, чтобы лучше понять своего.

Режиссер картины – Татьяна Капитан.





Роли исполнили звёзды отечественного кинематографа - Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Артём Ткаченко и Равшана Куркова.

Обязательнло сходите, эта картина удостоена награды за лучшую семейную комедию на кинофестивале «Улыбнись, Россия!» в Туле, а также приза Юла Бриннера на XV Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2017 году.





Помимо фильма, в холле Драмтеатра за полчаса до начала показа, состоится выступление творческого музыкального коллектива Дворца пионеров и школьников. Билеты всего стоят 50 рублей, их можно в кассах Драмтеатра и Филармонии.























