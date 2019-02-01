поиск по сайту
 

    Курское Динамо уничтожило ногинский «Спартак» в Подмосковье

    Сегодня, 09:18
    Курское Динамо уничтожило ногинский «Спартак» в Подмосковье
    В субботу, 2 февраля в Московской области курское «Динамо» встречалось с ногинским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата России. Команда Лукаса Мондело выиграла со счётом 114:41. Все игроки «Динамо», выходившие на площадку, отметились в протоколе набранными очками. Сразу шесть баскетболисток перешли рубеж в 10 баллов. 27 очков принесла команде Наташа Ховард, по 14 – Наталья Жедик и Анастасия Логунова, 13 – Анна Круз, 12 – Марта Ксаргай. Татьяна Видмер сделала очередной дабл – 18 очков + 11 подборов. Следующую игру регулярки крянки проведут в воскресенье, 10 февраля. В СКК состоится динамовское дерби – соперник «Динамо» из Новосибирска. А до этого, 6 февраля команде Лукаса Мондело предстоит домашний матч Евролиги с венгерским «Шопроном».  

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама