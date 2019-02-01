Курское Динамо уничтожило ногинский «Спартак» в Подмосковье
Сегодня, 09:18
В субботу, 2 февраля в Московской области курское «Динамо» встречалось с ногинским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата России. Команда Лукаса Мондело выиграла со счётом 114:41. Все игроки «Динамо», выходившие на площадку, отметились в протоколе набранными очками. Сразу шесть баскетболисток перешли рубеж в 10 баллов. 27 очков принесла команде Наташа Ховард, по 14 – Наталья Жедик и Анастасия Логунова, 13 – Анна Круз, 12 – Марта Ксаргай. Татьяна Видмер сделала очередной дабл – 18 очков + 11 подборов. Следующую игру регулярки крянки проведут в воскресенье, 10 февраля. В СКК состоится динамовское дерби – соперник «Динамо» из Новосибирска. А до этого, 6 февраля команде Лукаса Мондело предстоит домашний матч Евролиги с венгерским «Шопроном».