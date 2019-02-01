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    В мэрии назначен новый и.о. замглавы Курска

    Сегодня, 09:31
    В мэрии назначен новый и.о. замглавы Курска
    Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Курска назначен Николай Цыбин, сообщает пресс-служба мэрии. Николай Алексеевич – уроженец Курской области. С 2002 по 2012 годы он трудился на разных постах в комитете ЖКХ Курска и жилинспекции по ЖКХ и благоустройству.Затем работал в московских структурах.
    — В наш город Николай Цыбин вернулся с должности заместителя директора государственного учреждения «Развитие московского региона», — добавили в администрации Курска.
    В Курске он будет курировать архитектурно-строительный блок.

     

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