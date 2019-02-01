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    Курские дорожники засяпали ямы землёй

    Сегодня, 09:44
    Курские дорожники засяпали ямы землёй
    Компания "Интеграл-Строй" провела «ямочный» ремонт дороги на Сеймском мосту землёй.  Свидетелями работ стали куряне. Они и выложили фотодоказательства в соцсетях. Курская администрация отреагировала сразу.На место незамедлительно выехал заместитель начальника Комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области Василий Волобуев. Ответственные за этот позор понесут наказание. Ни одного бюджетного рубля за этот так называемый ремонт никто не получит. В течение суток ямы должны быть заделаны современным литым асфальтобетоном, - отмечается на официальной странице горадминистрации в Контакте. 

     

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